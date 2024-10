Wissenschafter brillierte auch bei der Kickbox-WM

Täglich beweist er, wie viel er im Köpfchen hat – auf das er andererseits fast täglich seine Gegner und Trainingspartner einkicken lässt: Fabian Stangl (33)! Der am Digital Business Institut der Fachhochschule OÖ in Steyr als wissenschaftlicher Mitarbeiter erfolgreich forscht und unterrichtet. Der derzeit die Doktorarbeit vollendet. Und der sich parallel nun bei den World Martial Arts Games in Tschechien sensationell zum Vize-Weltmeister im Kickboxen fightete!