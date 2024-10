Rosberg warnt Formel-1-Rennstall vor PSG-Schicksal

„Man schaue sich PSG beim Fußball an, sie hatten Messi, Neymar und Mbappe gleichzeitig in der Mannschaft, drei der besten Spieler aller Zeiten, und auch alle anderen waren sehr gut. Trotzdem haben sie nie den Champions League-Triumph geschafft“, zieht der Weltmeister von 2016 Vergleiche mit dem französischen Fußball-Champion. „Es ist natürlich großartig, die Besten an Bord zu holen. Aber sie müssen auch optimal zusammenarbeiten, damit der große Erfolg kommt.“