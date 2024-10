Sechs Monate in Nahost: „Komplett neue Dimension“

Dr. Gerald Rockenschaub wurde 1958 in Bruck an der Mur geboren. Nach einem Medizinstudium an der Uni Graz war er zunächst im Bereich Chirurgie und Notfallmedizin am LKH Bruck tätig. An der Boston University erwarb er einen Master in Public Health mit dem Schwerpunkt Gesundheitsmanagement. In den 1990er-Jahren betreute er erste Hilfsprojekte in Äthiopien, Eritrea und dem Kosovo, 2004 heuerte er bei der WHO an. Dort war er zunächst Regionalberater und Programm-Manager, 2014 übernahm er die Leitung des WHO-Büros für das Westjordanland bzw. den Gazastreifen. Über Albanien führte ihn sein Weg im November 2021 nach Kopenhagen, wo er zwei Jahre lang WHO-Direktor für gesundheitliche Notlagen in der Europa-Region war. Seit seiner Pensionierung im vergangenen Herbst ist Rockenschaub auf Konsulentenbasis weiterhin für die WHO tätig, aktuell etwa in Israel, Jordanien und der Ukraine.