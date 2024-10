Chinesen nutzen Ex-Werke von VW und Mercedes

Chinesischer Einfluss auf russische Wirtschaft nimmt zu

Nach dem Rückzug der westlichen Autobauer aus Russland haben chinesische Hersteller mehr als die Hälfte des russischen Automarktes übernommen. Dass sie nun auch die Produktion ausweiten, zeigt, wie der chinesische Einfluss auf die russische Wirtschaft nach Kriegsbeginn zugenommen hat. Die Regierung in Moskau hat zuletzt Einfuhrzölle verhängt, um damit ausländische Autobauer zu motivieren, die Fahrzeuge in Russland zu bauen. Nach Unterlagen von Februar bis August, die Reuters vorliegen, hat Chery die Freigabe für die Produktion von einigen Modellen in Russland erhalten.