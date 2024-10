Ärztin wegen politischer Arbeit unter Beschuss

Ich bin Ärztin, ich habe aber auch ein Recht auf eine freie Meinung in der Ordination. Ich will meinen Heimatort auch mitgestalten.“ Keinerlei Konfliktpotenzial sieht Elisabeth Leifer-Lepic in der Ausübung ihres Jobs als Hausärztin in St. Wolfgang und ihrem Engagement bei den Grünen im Gemeinderat der Tourismusgemeinde.