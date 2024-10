Sexuelle Gewalt: Hunderte Millionen junge Opfer

Am meisten Betroffene in Afrika südlich der Sahara

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist UNICEF zufolge weit verbreitet über alle geografischen, kulturellen und wirtschaftlichen Grenzen hinweg. Am meisten Betroffene gebe es in Afrika südlich der Sahara mit 79 Millionen Mädchen und Frauen, gefolgt von 75 Millionen in Ost- und Südostasien, 73 Millionen in Zentral- und Südasien, 68 Millionen in Europa und Nordamerika.