Gefeuerter NFL-Coach von Security abgeführt

„Keine leichte Entscheidung“

„Heute Morgen habe ich Robert Saleh informiert, dass er nicht länger als Head Coach der Jets fungieren wird. Ich habe ihm für seine harte Arbeit in den letzten dreieinhalb Jahren gedankt und ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft gewünscht. Dies war keine leichte Entscheidung, aber wir sind nicht dort, wo wir angesichts unserer Erwartungen sein sollten, und ich glaube, jetzt ist der beste Zeitpunkt für uns, in eine andere Richtung zu gehen“, heißt es in einem Statement von Franchise-Eigentümer Woody Johnson.