Verdächtiger ist „gefährlich, aber nicht krank“

Die „Krone“ berichtete über den Fall und den Prozess: Jener Serbe (45), der eine Spaziergängerin am 29. September 2023 von hinten mit dem Rad umfuhr und mit lebensgefährlichen Verletzungen zurückließ, gilt als „gefährlich“. Dies attestierte ihm eine Neuropsychiaterin in einem Gutachten. Er leide aber an keiner psychischen Erkrankung und sei daher zurechnungsfähig.