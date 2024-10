„Ist das Deutsch, was du da redest?“

„Ist das überhaupt Deutsch, was du sprichst?“, schmunzelt Stanislaw Tschertschessow. Ja, der Schmäh rennt beim Interview des kasachischen Teamchefs mit krone.at-Sportchef Michael Fally (siehe Video oben). Was „Stani“ vor dem Nations-League-Spiel am Donnerstag in Linz gegen Österreich über seine Mannschaft, seine Zeit bei Tirol, Zoki Barisic, Peter Pacult und Ralf Rangnick zu sagen hat, erfahren sie hier.