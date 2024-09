Deutsche Bundesliga in Konferenz – ab 15.30 Uhr

Die Leipziger müssen gegen Union Berlin auf den Input von Trainer Marco Rose verzichten, der gegen Leverkusen eine Gelb-Rote Karte erhalten hatte. Der Ex-Salzburg-Betreuer wollte seine Sperre jedoch nicht thematisiert wissen. „Das Spiel steht im Vordergrund“, meinte der 48-Jährige. Er vertraue seinem Stab um Alexander Zickler, der bereits während seiner Österreich-Zeit als Assistenztrainer an seiner Seite war. „Wir brauchen einfach in jedem Spiel die richtige Haltung, die richtige Einstellung“, warnte Rose. „Die Dinge sind so nahe beieinander. Auch in Leverkusen kann das Spiel nach 0:2 in eine andere Richtung kippen.“