Vom Rollstuhl via Motorrad auf die Film-Leinwand!

„Es war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass es solche Rennen für Menschen mit Beeinträchtigung gibt. Ich war so fasziniert, dass ich das unbedingt teilen wollte“, sagt Rosberg, die dann auf der legendären Strecke in Le Mans mit Lorenz als Hauptdarsteller, der seinen Lebensweg schildert, zu drehen begonnen hatte und dadurch den Film „Le Mans – Racing beyond Limits“ produzierte.