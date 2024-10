16-Jähriger spielt „Tetris“ komplett durch

Einfaches Prinzip, großer Spielspaß

„Tetris“ mit seinen von oben herunterfallenden Klötzchen in verschiedenen Formen erschien auf der Nintendo-Konsole NES in den 80er-Jahren. Ziel ist, die Klötze so nach links oder rechts zu schieben, dass keine Lücken entstehen. Volle Reihen bauen sich ab, unvollständige bleiben stehen und verstopfen schließlich den Bildschirm: Game Over.