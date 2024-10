Ein Berg, seine Magie, grenzenlose Verbundenheit

„Der ganze Berg und die wunderschöne Region rundum sind ein Paradies fürs Herz“, sagt Sabine Kolar, Besitzerin der „Alten Zollhütte“ im Gespräch mit der „Krone“. „Nirgendwo sonst, wird man mit einem so schöpferischen Blick auf das Jauntal belohnt,“ ergänzt Biobauer Klaus Tschaitschmann, der den Schatterhof bereits in fünfter Generation führt und die Äcker mit verschiedensten Getreidesorten am Fuße des Berges bestellt.