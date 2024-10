Kaltblütiger Axtmord: Neue Details über Tatmotiv

Die Wirkung der Droge Crystal Meth begann bei Ingo S. (45) gerade nachzulassen, als er – so dessen Anwältin Astrid Wagner – am Montag in seiner Wohnung an der Bloch-Bauer-Promenade in Wien-Favoriten aufwachte und einen entstellten Toten samt Axt im Kopf gefunden haben will.