Schweiz bleibt für KAC-Ass Bischofberger ein Thema

Spiel in Ausweich-Halle

Doch die Realität heißt KAC! Und da gibt es nach dem 3:6 bei Pustertal einiges gutzumachen. In Neuchatel (weil Genfs Halle umgebaut wird, spielt man 140 km entfernt!) muss man heute ein anderes Gesicht zeigen. „Wir geben den Gegnern zu viele Chancen, müssen am ganzen Eis kompakter auftreten“, so der pfeilschnelle „Bischi“ der in der Liga nach 27 Treffern im Vorjahr erst bei einem Tor steht: „Aber die Chancen sind da, das wird schon.“