Masseverwalter will von Kurz 750.000 Euro zurück

Drei Honorarnoten an Signa-Tochter gelegt

Kurz hatte am 11. September des Vorjahrs über die SK Management GmbH insgesamt drei Honorarnoten an eine Signa-Tochterfirma gelegt. Zwei über jeweils 750.000 Euro (plus Umsatzsteuer), eine über 916.090 Euro. Letztere betraf eine einprozentige Erfolgsbeteiligung für die 100-Millionen-Dollar-Finanzierung (damals rund 91,6 Mio. Euro) aus Dubai, die im Sommer 2023 in die damals schon klammen Kassen der Signa geflossen ist.