Kurz: Entscheidung über Berufung verzögert sich

Bald ist es acht Monate her, dass Sebastian Kurz im Marathonprozess um Falschaussage im Großen Schwurgerichtssaal im Wiener Landesgericht verurteilt worden ist. Fast so lange also, wie die Höhe der bedingten Haft, die Richter Michael Radasztics mit einer Probezeit von drei Jahren am 23. Februar über ihn verhängt hat.