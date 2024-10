Herzdrama bei Frühstück am Buffet in Luxushotel

Dramatische Szenen spielten sich am vergangenen Wochenende in einem Luxushotel an der Wiener Ringstraße ab. Im Frühstücksraum kippte ein 66-jähriger Gast, der gerade am reichlich ausgestatteten Buffet gustierte, plötzlich um. Ein italienischer Mitarbeiter (30) hatte die Situation aber blitzschnell erkannt und sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen, wie er sie im Kurs gelernt hatte.