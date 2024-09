Hamann über Sabitzer: „Ich verstehe das nicht“

„So einen Kommentar so früh in der Saison abzugeben – ich verstehe das nicht.“ Sky-Experte Didi Hamann zeigt sich von Marcel Sabitzers Aussagen unter der Woche irritiert. Wirklich überzeugen konnten Sabitzer und seine Dortmunder Hamann beim 1:5 in Stuttgart am Sonntag freilich auch nicht.