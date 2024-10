Aus Frachtenbahnhof soll neuer Stadtteil werden

Montagfrüh wurde es bereits ernst, die ÖBB machten die ersten Fläche am Gelände frei. Bei der „Freimachung“ werden insgesamt rund 45 Objekte – u.a. Lagerhallen und Gebäude – entlang der bestehenden Gleisachsen abgebrochen. Weiters werden rund 160.000 Quadratmeter befestigte Flächen entfernt. Die Arbeiten erfolgen in zwei Phasen, beginnend an der östlichen Seite im Bereich der Rebhanngasse und im zweiten Abschnitt werden diese westlich im Bereich der Nordwestbahnstraße fortgesetzt. In Summe wird die Freimachung laut ÖBB vier Jahre in Anspruch nehmen.