Landtagswahl: Die Kunst der Mobilisierung

Die Freiheitlichen schnuppern an Platz ein

Heuer stehen die Vorzeichen freilich komplett anders. Die Freiheitlichen befinden sich im Höhenflug, bei der Nationalratswahl am 29. September betrug in Vorarlberg der Rückstand auf den Platzhirsch ÖVP gerade einmal 3889 Stimmen. Angesichts der historischen Chance, erstmals die Schwarzen vom Thron zu stoßen, werden Christof Bitschi und Co wohl keine Mühe haben, ihre Stammklientel zu mobilisieren. Umgekehrt werden sich aber wohl auch klassische ÖVP-Unterstützen nicht zweimal bitten lassen, ihre Stimme abzugeben, schließlich steht tatsächlich viel auf dem Spiel. Es ist also durchaus Kalkül, wenn selbst Landeschef Markus Wallner, der bereits seit 2011 im Amt ist, ein Duell um den Landeshauptmannsessel herbei trommelt.