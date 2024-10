Ärztemangel: Wie kann man dagegen vorgehen?

Nicht nur Wien hat einen Ärztemangel zu verzeichnen – viele Stellen für Kassenärzte sind österreichweit nicht besetzt. In der Bundeshauptstadt betrifft das vor allem Allgemeinmediziner. Eine Maßnahme dagegen sind Pop-up-Ordinationen. Was sind in Ihren Augen die Gründe für den Ärztemangel und wie könnte man ihm noch entgegenwirken? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge gern in den Kommentarbereich!