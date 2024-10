„Ganztägige Angebote sind am wichtigsten“

Wie sollen Probleme an Brennpunktschulen gelöst werden?

Unser Konzept in Wien basiert auf dem Chancenindex, den es bereits in verschiedenen Ländern gibt. Schulen mit besonderen Herausforderungen – also solche, mit vielen Kindern, die kein oder nur wenig Deutsch sprechen, oder an denen es viele Eltern mit einem niedrigen Bildungsabschluss gibt – müssen mehr Ressourcen erhalten. Mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln können dann beispielsweise Klassen verkleinert oder mehr Sozialarbeiter an die Schule geholt werden. Für die Ballungsräume in ganz Österreich braucht es mehr Mittel.