„Wechselbad der Gefühle“ für Pertl bei der EM

In der Folge schwang er sich aufs Rad und investierte viel um an die Führungsgruppe ranzukommen – der 29-Jährige hatte die vorderen Plätze fest im Visier. „Dann haben sich viele Athleten verabschiedet“, seufzt Pertl. Und zu viert – gemeinsam mit Landsmann Luis Knabl – ist es sehr schwierig, einen Rückstand aufzuholen. Weil Pertl ordentlich in die Pedale trat, fehlte ihm zum Schluss die Kraft. „Beim Laufen haben mir die Füße gefehlt.“ In zwei Wochen geht es in Italiens Hauptstadt Rom weiter.