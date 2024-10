Vater nach Skandalurteil: „Karma schläft nicht“

Ist ja alles halb so wild. Die zwei Asylwerber haben halt ein bisschen was getrunken, eine Flasche Wodka zu zweit. Der „erste Rausch“ für die starken Männer (29 und 30 Jahre) aus Afghanistan. Man war lustig an diesem heißen Juni-Tag, enthemmt und wollte sich einen Spaß im Strudelbecken des „Aqua Splash“ in Freibad Traiskirchen (NÖ) machen.