Drohnenangriff auf Kiew – Brand ausgebrochen

Kampfdrohne in Lager gefallen

Der Kriegsgegner meldete am Freitag einen Brand in einem russischen Tanklager nach einem ukrainischen Drohnenangriff. Im Gebiet Woronesch seien Teile einer abgefangenen Kampfdrohne in das Lager gefallen und hätten eine leere Zisterne in Brand gesetzt. Mit Angriffen auf Raffinerien und Treibstofflager will die Ukraine die Versorgung der russischen Armee stören.