Schwärme von Drohnen über Himmel von Kiew

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte unterdessen, dass Russland „alle seine Ziele“ in der Ukraine erreichen werde. „Die Wahrheit ist auf unserer Seite! Alle gesteckten Ziele werden erreicht werden“, betonte Putin in einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft anlässlich des zweiten Jahrestages der von Russland beanspruchten Annexion von vier Regionen in der Ukraine.