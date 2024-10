Götzis goes Hollywood

Das skurrile Paar Norma und Max findet bald Ergänzung durch den mittellosen Drehbuchautor Joe Gilles, der schließlich Normas Geliebter wird. Er profitiert von ihr, fühlt sich aber in ihrer Welt unwohl. Schließlich erhält Norma tatsächlich eine Anfrage von Paramount. Sie sieht ihre Rückkehr ins Filmgeschäft kommen, doch man will nur ihr Auto. Diesen coolen Oldtimer wird das Publikum in Götzis AmBach echt zu sehen bekommen. Ebenso weisen mehrere Details des Bühnenbildes, das der Vorarlberger Künstler Roland Adlassnig entworfen hat, in die Welt des Films. Wie in einem Studio sitzt auch das Orchester des MTVO auf der Bühne und nicht im Graben. Dirigiert wird es von Michael Mader, der in Götzis schon „Orpheus in der Unterwelt“ und „My fair Lady“ musikalisch geleitet hat und der vor allem an der Bayerischen Staatsoper in München tätig ist.