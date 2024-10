„Das wird nicht die letzte Reform gewesen sein“

Tourismusabgabe und Einheimischentarife waren die großen Themenblöcke am Mittwoch im Tiroler Landtag. Während Erstere gegen FPÖ, Grüne und Neos beschlossen wurde, kommen die Rabatte am Donnerstag erneut aufs Tapet. Mittels Dringlichkeitsantrag will die Regierungskoalition die Bundesregierung in die Gänge bringen.