Tourismusabgabe und WK-Beitrag auch im Ruhestand

In die wohlverdiente Pension ist mit 1. Oktober 2022 Herr D. (voller Name der Redaktion bekannt) eingetreten. Zuvor war der Tiroler als sein eigener Chef in der Versicherungsbranche tätig – und zahlte natürlich auch alle möglichen Abgaben an das Land, Väterchen Staat und die Sozialpartner.