Autokäufer im Internet von Betrügern ausgetrickst

Der 66-Jährige hatte kürzlich auf einer gefakten Anzeigeplattform, die vermeintlich von Sixt Car Sales betrieben wurde, einen SUV-Geländewagen der Marke Ford entdeckt. Per Mail bekundete der Mann sein Interesse. Auf die gleiche Weise informierte er sich auch über Details zum Wagen und dessen Zustand. Auch den Kaufvertrag wickelte er per Mail ab. Der Kontaktmann des potenziellen Käufers nannte sich Andre Schneider – ein Name, der ebenfalls falsch war.