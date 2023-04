1951: Erstes SOS-Kinderdorf eröffnet

Die Lebenssituation zahlreicher Kinder in Österreich ist nach dem 2. Weltkrieg katastrophal - viele haben ihre Eltern verloren, leiden an Hunger oder sind obdachlos. Der Vorarlberger Medizinstudent Hermann Gmeiner will die schrecklichen Zustände beenden. Seine Idee ist es, verwaisten oder verlassenen Kindern ein sicheres Zuhause in einer Dorfgemeinschaft zu geben, wo sich eine Ersatzmutter um sie kümmert und sie mit anderen Kindern oder Jugendlichen aufwachsen können.