Umweg für 19 Cent: Klage wegen Stau an Grenze

Schon einmal hatte die deutsch-österreichisch-ungarische Anwaltskanzlei NZP Nagy Legal Part GmbH für einen grotesken Rechtsstreit gesorgt. Erbost reagierten der Chef und ein Mitarbeiter, nachdem sie im Juli 2023 per Mietwagen zu einem Mandanten in Niederösterreich und danach zu einem Termin nach Agendorf in Ungarn mussten. Die direkte Strecke über Schattendorf war ihnen durch die von der Gemeinde aus Sicherheitsgründen installierten Poller an der Grenze versperrt.