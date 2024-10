Osimhen: „Bin mehr als 100 Millionen Euro wert!“

Zur Erinnerung: Zur Erinnerung: Osimhen wollte den SSC Neapel in diesem Sommer unbedingt verlassen, obwohl er dort noch einen Vertrag bis 2026 hat. Klubchef Aurelio De Laurentiis forderte eine Ablöse von über 100 Millionen Euro. Es gab intensive Gespräche mit Chelsea, auch PSG oder der saudi-arabische Klub Al-Ahli waren an dem Nigerianer dran. Letztlich konnte man sich aber nicht einigen, so dass Osimhen am Deadline Day auf Leihbasis für diese Saison zu Galatasaray wechselte. Es wird jedoch spekuliert, dass er den türkischen Spitzenklub dank einer Ausstiegsklausel für bestimmte Vereine im Januar wieder verlassen kann.