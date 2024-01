„Stück Dreck“: Victor Osimhen geht auf Berater los

„Du bist eine Schande“

Aussagen, die Osimhen so nicht stehen lassen will. In seiner Instagram-Story fand der Nigerianer nun deutliche Worte: „Lieber Mamuka Jugeli, du bist ein Stück Dreck und eine Schande. Ich bin beschämt von deinem Denkvermögen. Dummkopf! HALT MEINEN NAMEN AUS DEINEM MUND!!!“ Seit 2020 steht der Torjäger bei Napoli unter Vertrag. Und hat offenbar vor, noch einige Jahre bei den „Azzurri“ zu bleiben ...