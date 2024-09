Für diese Klubs hat Osimhen eine Extra-Klausel

Wirbel vor Abgang

Eingegangen sind die Italiener den Deal wohl auch, weil in den vergangenen Wochen viel Wirbel um Osimhen gegeben hat. Nachdem mehrere Wechseloptionen, darunter der Chelsea FC, geplatzt waren, stand der Nigerianer zuletzt nicht mehr im Kader des von Antonio Conte trainierten Teams. Sogar die Trikotnummer entzog ihm der Klub, für den Osimhen in 133 Auftritten 76 Tore erzielte. In Istanbul soll der 25-Jährige, der auch mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht wurde, zunächst Mauro Icardi ersetzen. Der Argentinier fällt nach einer Verletzung länger aus.