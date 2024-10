Kreislaufwirtschaft von Schülern erarbeitet

Im Rahmen des Projektes „C2C-Cradle to Cradle: Kreislaufwirtschaft – keine Frage – die gibt’s bei uns nun alle Tage“ realisieren Pädagogen und Schüler der drei Schulen in Zusammenarbeit mit der Klima- und Energie-Modellregion Neusiedler See – Seewinkel im Schuljahr 2024/25 Vorbildprojekte mit den Schwerpunktthemen Klimawandel, Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft. Gestern wurde dazu zum Startworkshop ins Weinwerk nach Neusiedl am See geladen. Großes Interesse von Seiten der PolitikWie wichtig das Thema ist, zeigte auch, dass sowohl Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, als auch Nationalrat Maximilian Köllner, Landesrätin Daniela Winkler und Landtagsabgeordnete Elisabeth Böhm beim Startworkshop mit dabei waren. Auch Nationalparkdirektor Hannes Ehrenfeldner hörte sich die Projekte der Schüler an.