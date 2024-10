Guardiola: Schonungslose Kritik nach Gündogan-Gala

Nach dem klaren Erfolg am zweiten Champions-League-Spieltags lobte Guardiola zunächst seinen Mittelfeldstrategen, der im Sommer nach einjährigem Intermezzo in Barcelona nach Manchester zurückgekehrt war, für eine „intelligente und fantastische“ Leistung. Gündogan habe nach dem mauen Auftritt in der Liga am Wochenende eine „starke Mentalität“ gezeigt.