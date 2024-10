Domina-Mörder könnte nach 13 Jahren freikommen

Lebenslang und Einweisung lautete im Jänner das Urteil gegen Stefan A. (Name geändert) aus Oberösterreich. Im April 2023 tötete der damals 29-Jährige seine Freundin, eine Domina, in einem Haus in der Straßganger Straße in Graz. Sie wollte die Beziehung beenden. Das verkraftete der psychisch Kranke nicht, der auch noch Nachrichten von einem anderen Mann auf ihrem Handy entdeckte.