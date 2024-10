Model sorgt für Beziehungs-Chaos in der Formel 1

Dem Bericht zufolge datet die Jus-Studentin nämlich Colapinto, mit dem sie bereits vor Jahren zusammen gewesen sein soll. Seit drei Rennen geht der Argentinier für den Rennstall von Williams an den Start, konnte in Baku mit Rang acht aufzeigen. Scheint als hätte der 21-Jährige derzeit Glück im Spiel und in der Liebe. Bleibt nur zu hoffen, dass er und Bearman die Streitereien um Ogilvy nicht auf dem Asphalt austragen werden ...