Im Überblick: Grazer Baustellen gehen ins Finale

Über die Ringstraßen gelangt man also hoffentlich bald schneller in die Stadt, wo mit der „Innenstadtentlastung“ die größte Offensive gestartet wurde. Bis Ende 2025 entsteht hier eine gänzliche neue Gleisführung für die Straßenbahnen – durch die Neutorgasse zum Andreas-Hofer-Platz und anschließend über die Tegetthoffbrücke in die Annenstraße.