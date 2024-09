Schulstart: Wo in Graz Staugefahr herrscht

Wenn sich am Montagmorgen in der Landeshauptstadt Tausende Schüler auf den Weg machen und viele Urlauber wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren, sind Staus und Verkehrschaos vorprogrammiert. Denn auch wenn bei den vielen Straßenbaustellen den Sommer über so einiges weitergegangen ist, dauert es bei Großprojekten an wichtigen Verkehrsrouten doch noch länger. Ein Überblick über die Nadelöhre: