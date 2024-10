Assange sprach im Europarat in Straßburg

„Gruseliges Geräusch von E-Autos“

Nach Jahren in Haft müsse er sich noch an einiges gewöhnen, sagte Assange in Straßburg. Etwa an das „gruselige“ Geräusch von E-Autos oder an den Umgang mit der Schwiegermutter, scherzte er. Er bedankte sich bei seinen Unterstützerinnen und Unterstützern. „Wir alle sollten uns verpflichten, unseren Teil dazu beizutragen, dass das Licht der Freiheit niemals erlischt, dass die Suche nach der Wahrheit weitergeht und dass die Stimmen der Vielen nicht durch die Interessen der Wenigen zum Schweigen gebracht werden.“