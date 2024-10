Dominic Thiem kickt jetzt in Wiener Kleinfeldliga

Ehe Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle endgültig den Tennisschläger an den Nagel hängt, hält er sich nebenbei auf dem grünen Rasen fit. Mit den „Ecoballers“ stieg er im Sommer in die Wiener Kleinfeldliga (4. Liga Süd) ein. Mit dabei ist übrigens auch Bruder Moritz.