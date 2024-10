Historische Premiere und einige Fehler im System

Eine historische Premiere. Die Champions League zu Gast in Österreich – in dieser Woche erstmals im Doppelpack! Salzburg hofft heute gegen Brest auf ein befreiendes Erfolgserlebnis, Sturm trifft am Mittwoch auf Club Brügge. Auf den ersten Blick eine schöne Momentaufnahme, dennoch schlichen sich im rot-weiß-roten Fußball-System einige Fehler ein …