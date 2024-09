Aktueller Erfolgslauf zählt im Frühjahr nicht mehr

Neben Salzburgligist Seekirchen haben im Unterhaus des Bundeslandes nur noch zwei Mannschaften eine makellose Bilanz vorzuweisen: Wald und Wagrain/Kleinarl siegten bisher in jedem ihrer acht Spiele in der 2. Klasse Süd in den jeweiligen Grunddurchgängen. Können sie diesen Lauf halten, läuft im Frühjahr alles auf ein knackiges Meisterduell hinaus. Was zur Spannung beiträgt und den anderen Mannschaften Hoffnung gibt: Die besten drei Teams aus beiden Durchgängen starten dann wieder mit null Punkten. „Du hast im Frühjahr nur K. o. – Spiele und starke Gegner, aus sportlicher Sicht ist es extrem cool“, meint Walds Übungsleiter Thomas Straka. „Ich finde es so fast besser, weil du dich dann neu beweisen musst und wer die Qualität hat wird sich durchsetzen.“