Kaprun souverän im ersten Derby nach 18 (!) Jahren

Kreidl eiskalt – Bruck hadert

Die Partie selbst begann zerfahren: Fehler auf beiden Seiten und Aufsteiger Bruck schaffte es, das Kapruner Spiel immer wieder geschickt zu stören. Nach einem umkämpften Start nahm die Partie in der 27. Minute Fahrt auf: Kapruns Bernhard Kreidl brachte seine Mannschaft mit einem eiskalten Abschluss in Führung. „Wir hatten unsere Chancen, aber Kapruns Kaltschnäuzigkeit machte den Unterschied“, analysierte Bruck-Trainer Uwe Deussen. Tatsächlich schafften es die Gäste, das Spiel lange offen zu halten und kamen nach der Pause mit mehr Schwung aus der Kabine. Doch in der 67. Minute rutschte ein Brucker Innenverteidiger aus und wieder war es Kreidl, der diesen Lapsus gnadenlos ausnutzte. Das war die Vorentscheidung dieser Begegnung.