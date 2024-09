Im „Jurassic Park“ ist jetzt Party angesagt

Nunmehr 21 Jahre ist Straßwalchen durchgehend in der höchsten Landesklasse vertreten. Zuletzt schien sich der Salzburger Liga-„Dino“ aber daheim im Nevoga-„Kühlschrank“ am wohlsten zu fühlen. Fürchtete sich Jung-Trainer Berni Huber-Rieder nach dem mauen Saisonstart noch um seinen Posten, ist jetzt aber wieder Party-Stimmung im „Jurassic Park“ angesagt. In Eugendorf zeigten sich Kapitän Johnson und Kollegen kaltblütig, siegten (zu niedrig) mit 2:1. Das Hausherren-1:0 egalisierte „Mr. Eugendorf“ Ivic alsbald, schraubte sein Konto auf sechs Tore in den letzten vier Duellen. Nach der Pause drehte Toth auf, dessen Freundin nach einem Monat Abwesenheit just bei der Rückkehr zu ihrem Liebsten eine direkt verwandelte Ecke zum Endstand sah – 2:1! „Hochverdient“, waren sich Sportchef Markus Chudoba und der Coach danach einig.