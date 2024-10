Wertvolle Grafik von Picasso versank in der Flut

„Ich habe all diese Werke vieler berühmter Meister, die diese Kraft ihrer göttlichen Talente im Laufe der Jahrhunderte geschaffen hatten, in meinem Antiquitätenzentrum in Kreisbach bei Wilhelmsburg sorgsam und auch fachgerecht archiviert“, versichert Renz. Doch so wie viele andere Opfer der Katastrophe war er in seinem Anweisen von der plötzlichen Urgewalt des Wassers überrascht worden. „Unser Haus war seit einer kleinen Ewigkeit auf Erden hier fest und unbeschadet in der Heimaterde verwurzelt gewesen“, schüttelt der Kunstexperte noch immer ungläubig den Kopf.