Kunstmäzen rettet alten niederländischen Meister

„Ich bin sofort und regelrecht in die Stromlandschaft von Jan Griffier eingetaucht und verharre im Gedanken noch immer dort“, schwärmt und philosophiert der Antiquitätenhändler Josef Renz aus Kreisbach bei Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten gleichermaßen. Was ihn so in Verzückung und künstlerische Erregung versetzt: Ein besonderes Gemälde des niederländischen Meisters, der von 1645 bis 1718 lebte und zuletzt – kurioserweise – auf einer Jacht lebte, auf der er die Themse auf und ab segelte.